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В РФ за сутки в стационарах оказалось 575 человек с COVID-19

19 июля 13:07
Фото: pixabay.com
За прошедшие сутки в стационары нашей страны поступило 575 человек с коронавирусом.

Также оперативный штаб сообщает, что днем ранее было госпитализировано 705 пациентов с диагнозом COVID-19.

В целом за вчерашний день диагностировано 4548 случаев заболевания коронавирусом, накануне этот диагноз поставили 4664 обратившимся в медучреждения, информирует Russian.rt.com.

За вчерашний день зафиксировано 35 смертей россиян с COVID-19. Днем ранее погибли 46 пациентов.

Также за прошедшие сутки выздоровел 2531 пациент, накануне было зафиксировано 2483 случая выздоровления.

Сообщается, что на территории Пермского края отменили обязательное введение вакцин от COVID-19 отдельным категориям населения.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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