В Биробиджанском районе ЕАО прошел фестиваль казачьей культуры

Сообщают, что фестиваль, который провели в селе Надеждинское, может стать ежегодным, пишет eaomedia.ru.
От имени Ростислава Гольдштейна, губернатора области, зампредседателя правительства региона Мария Костюк сообщила, что Биробиджанский район славится прежде всего своими трудолюбивыми жителями, создающими в регионе уют. Она пожелала им и их семьям здоровья, счастья и процветания.
На празднике собралось множество гостей. Жители области приезжали целыми семьями. На сцене выступили музыкальные коллективы из Амурской области и (группа «Гармония» и ансамбль «Казачьи забавы»), а также ансамбли из различных районов ЕАО – Смидовичского, Биробиджанского, Ленинского и Октябрьского.
Также на территории мероприятия развернулась полевая кухня, где гости могли отведать плова, «солдатской» каши и казачьей ухи. Кроме того, было организовано катание на лошадях и открыты торговые ряды.
Затем состоялось торжественное возложение цветов у памятника погибшим героям ВОВ.
После этого приглашенные на фестиваль пограничники продемонстрировали постановку с задержанием нарушителя. А в конце праздника казаки совершили по площадке проход конным строем.