В Башкирии в ДТП погиб водитель «Лады Ларгус» и тяжело пострадала 9-летняя девочка

Также резонансный дорожный инцидент случился днём ранее в селе Бакалы. Там 23-летний молодой человек, в нетрезвом виде севший за руль своей Audi, насмерть сбил четырёх девушек. Инцидент уже прокомментировал глава республики, а сам виновник ДТП был заключен под стражу до 18 сентября. Сегодня в селе Бакалы состоялась церемония прощания с тремя девушками из числа жертв аварии.