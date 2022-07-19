mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии на трассе Уфа-Оренбург во встречном ДТП с Ларгусом погибли три человека

19 июля 03:11
Фото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
Еще трое пассажиров Ларгуса госпитализированы, сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов 19 июля.

Сегодня, 19 июля ранним утром в Мелеузовском районе Башкирии произошла очередная трагедия. На этот раз на 196 километре федеральной трассы Уфа-Оренбург столкнулась иномарка «Ford Focus» и отечественный автомобиль «Лада Ларгус» двигавшийся навстречу.

К сожалению в результате столкновения на месте скончались водители обоих автомобилей и пассажир, трое пассажиров Ларгуса госпитализированы, тяжесть их состояния не уточняется. Был ли это Ларгус, который осуществляет междугородние перевозки, недовольство которыми ранее высказывал глава региона Радий Хабиров также неизвестно. На месте работает следственно-оперативная группа и руководство ГИБДД Башкирии.

Напомним, вчера ранним утром трагедия произошла в Бакалинском районе. Четверо девушек, одна из которых была несовершеннолетней, стали жертвами пьяного 23-летнего лихача. Они не успели отойти от кафе, где проходила встреча одноклассников на сто метров — их сбила премиальная иномарка. Данное ДТП на личный контроль взял Радий Хабиров и пообещал, что «негодяй понесет наказание».

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48