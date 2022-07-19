В Башкирии на трассе Уфа-Оренбург во встречном ДТП с Ларгусом погибли три человека

К сожалению в результате столкновения на месте скончались водители обоих автомобилей и пассажир, трое пассажиров Ларгуса госпитализированы, тяжесть их состояния не уточняется. Был ли это Ларгус, который осуществляет междугородние перевозки, недовольство которыми ранее высказывал глава региона Радий Хабиров также неизвестно. На месте работает следственно-оперативная группа и руководство ГИБДД Башкирии.