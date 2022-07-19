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Трагедия на дороге Акъяр — Уфа: Почему пассажиры выбирают полулегальных перевозчиков

19 июля 14:43
Фото: 1MI
В Мелеузовском районе Башкирии пассажирское такси, ехавшее из Акъяра в Уфу, попало в ДТП. Погибло четыре человека. Это уже не первая авария с участием «Ларгусов», которые стали синонимом пассажирского междугороднего транспорта. Mkset выяснил, почему местные жители выбирают нелегалов вместо официальных перевозчиков.

От райцентра Хайбулинского района Башкирии — Акъяр, расстояния до столицы региона — Уфы более 500 километров. Дорога на автомобиле занимает более 6 часов. Такой маршрут был у автомобиля «Лада Ларгус», который сегодня утром столкнулся с «Ford Focus» в Мелеузовском районе. В прокуратуре Башкирии подчеркнули, что водитель отечественного авто осуществлял перевозку пассажиров из села в столицу.

У «Ларгусов», которые в Башкирии стали синонимом междугороднего такси, неоднозначная репутация. Пассажиры нередко отзываются о них как о «гонщиках», а автовладельцы не любят встречать на дорогах из-за агрессивного стиля езды. Но не смотря на это, их услуги пользуются высоким спросом так как их маршрутная сеть покрывает гораздо большие территории нежели государственный перевозчик «Башавтотранс». Да и в расписании стоит ощутимо больше рейсов. С критикой на «Ларгусы» обрушивался и Радий Хабиров. В 2020 году он предложил, тогда еще руководителю Гостранса Алану Марзаеву, поэтапно увеличивать количество межмуниципальных и межрегиональных маршрутов.

— Надо пресекать эту незаконную и опасную деятельность. У нас на «Ларгусе», если я не ошибаюсь, в прошлом году сколько человек поехали и сколько мы потом похоронили? Я предлагаю поэтапно увеличивать количество межмуниципальных маршрутов, заявлял Хабиров.

С тех пор прошло два года, но похоже ситуация кординальным образом не изменилась.

Прямых рейсов из Акъяра до Уфы - нет.

Прямых официальных рейсов нет

Прямых и официальных рейсов из Акъяра в Уфу попросту нет. Согласно сервису Яндекс.Расписание, на ближайшие даты по данному маршруту какие-либо предложения отсутствуют. Не получится в столицу Башкирии доехать и из ближайших сел: Федоровка, Садовое, Степной, Новый Зирган, Мамбетово.

Как сообщили корреспонденту Mkset на горячей линии «Башавтотранса» прямые рейсы из Уфы до Акъяра тоже «программа не показывает». Как и в соседние села. Сотрудница предположила, что в населённом пункте могут остановиться автобусы других направлений, однако для этого необходимо знать какие именно маршруты проходят через село. Судя по всему, если бы корреспондент пыталась выехать из Акъяра в Уфу на автобусах государственного перевозчика у нее ничего бы не получилось.

В Акъяре есть своя автостанция, однако и там корреспонденту подтвердили, что прямой автобусный рейс из села в столицу был отменен уже более года назад. По словам сотрудницы автовокзала, добраться до Уфы можно через Сибай.

Из Сибая до Уфы. Из Сибая до Уфы.
Из Акъяра до Сибая. Из Акъяра до Сибая.
Из Сибая до Уфы.

На 19 июля, есть только два рейса до Сибая в 10:44 и в 17:55, стоимость билета составит от 357 рублей. Далее, из Сибая в Уфу сегодня отправляется три рейса в 7:30 и в 15:00. Последний рейс в Уфу осуществляется с пересадкой в Аскарово, она длится 13 часов. Так, автобус из Сибая в Аскарово прибывает в 17:30, а из Аскарово в Уфу отбывает только в 7 утра следующего дня. Общее время пути из Акъяра, а Уфу в таком случае составит более 23 часов

Фото: Из Сибая до Уфы

Например, в субботу ситуация практически идентичная. Разве что добавляется возможность доехать до Уфы из Сибая на поезде в 18:48, стоимость билетов от 1,5 тысячи рублей, а время в пути 12 часов и 5 минут.

Минимальная стоимость билета в выходной день из Акъяра до Уфы, с учетом пересадки, составит более 1 800 рублей, а время в пути — 13 часов и 48 минут.

В администрации Хабуллинского района, предположили, что причиной отмены прямого рейса мог стать небольшой спрос на услугу. Местных жителей могло не устроить не только скудное расписание, но и то, что автобус из села в столицу шел около 10 часов. И пассажиры предпочитали обращаться к частным перевозчикам. Когда конкретно решили упразднить маршрут точно ответить в администрации затруднились.

Собеседник Mkset в Башавтотрансе подтвердил, что пассажиропотока из Акъяра в Уфу — нет, так как по данному маршруту ездят такси. Кроме того, отметил, что работать по направлению у них нет оснований.

— Во-первых нет оснований работать на этом маршруте. Нет карт маршрутов. У нас есть федеральный закон и мы должны работать в соответствии с картами маршрутов, добавили в Башавтотрансе.

Официально, в компании, тему перевозок на данном маршруте оперативно прокомментировать отказались предложив отправить официальный запрос.

Поиск попутчиков через группы в ВК

Выбирая в пользу скорости, комфорта и меньшей стоимости билета жители предпочитают обращаться к частникам или же к обычным жителям, которые набирают попутчиков. В местных пабликах процветают группы по поиску попутчиков. Некоторые из них имеют узкую направленность — до Уфы и обратно. Если судить по количеству запросов в социальных сетях, то маршрут Акъяр-Уфа-Акъяр можно назвать одним из самых полярных среди жителей села. Стоимость билетов по данному направлению в среднем начинается от 900-1000 рублей.

Среди тех, кто ищет попутчиков есть как местные жители, так и службы такси. Погибший в ДТП водитель «Лады» работал в одной из данных служб.

Между тем, жители села Акъяр в социальных сетях соболезнуют семьям погибших, а некоторые просят прекратить таксистов отправляться в ночные рейсы.

— Таксисты когда вы прекратите ездить по ночам в дальнюю дорогу. Вы лучше отдохните. Выспитесь. Ведь на кану жизнь людей, которых не в чем не повинны. Вот что сегодня случилось. Возле Мелеуза 4.40утра. Будьте внимательны. Ведь это и ваша собственная жизнь. Мы ведь тоже ездим. Ну как после этого, — пишет анонимный автор.

Не все согласны отказываться от ночных поездок. Из-за больших расстояний между населенными пунктами ночные поездки кажутся местным пока безальтернативными. А значит подобные аварии могут повторяться.

— До Уфы автобусов из Акьяра нет, а людям нужно в больницу, на обследование, на лечение, на работу в крайнем случае, а ночью выехали, утром уже в Уфе это удобно. Еще один плюс ночью автомобилей мало на дороге и соответственно вероятность ДТП меньше. Ответственные таксисты выезжающие ночью обязательно отдыхают как правило. Давайте отменим ночные выезды такси и кому будет от этого легче, — встала на защиту Зия Т.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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