На 19 июля, есть только два рейса до Сибая в 10:44 и в 17:55, стоимость билета составит от 357 рублей. Далее, из Сибая в Уфу сегодня отправляется три рейса в 7:30 и в 15:00. Последний рейс в Уфу осуществляется с пересадкой в Аскарово, она длится 13 часов. Так, автобус из Сибая в Аскарово прибывает в 17:30, а из Аскарово в Уфу отбывает только в 7 утра следующего дня. Общее время пути из Акъяра, а Уфу в таком случае составит более 23 часов