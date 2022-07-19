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Путин: В России темпы снижения бедности недостаточны

19 июля 16:07
Фото: pixabay.com
Российский президент Владимир Путин отметил, что на сегодняшний день, темпы снижения бедности в стране являются недостаточными. Об этом он сообщил на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ключевой целью нацпроектов остается сокращение уровня бедности в РФ. Об этом пишет RT.

По словам Путина, по итогам прошлого года уровень бедности сократился до 11%.

Ранее, глава государства поручил обеспечить в этом году сокращение уровня бедности и неравенства населения по доходам.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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