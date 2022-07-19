Путин: В России темпы снижения бедности недостаточны
19 июля 16:07
Фото: pixabay.com
Российский президент Владимир Путин отметил, что на сегодняшний день, темпы снижения бедности в стране являются недостаточными. Об этом он сообщил на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Ключевой целью нацпроектов остается сокращение уровня бедности в РФ. Об этом пишетRT.
По словам Путина, по итогам прошлого года уровень бедности сократился до 11%.
Ранее, глава государства поручил обеспечить в этом году сокращение уровня бедности и неравенства населения по доходам.