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Пилот «КАМАЗ-мастер» в четвертый раз победил в ралли «Шелковый путь»

19 июля 13:10
Фото: пресс-служба КАМАЗ-мастер
Дмитрий Сотников, пилот заводской команды «КАМАЗ-мастер», побил рекорд — он в четвертый раз победил в международном ралли «Шелковый путь». На втором месте нижегородская команда «ГАЗ Рейд Спорт».

В 2022 году ралли проводилось в России, его приурочили к 350-летию со дня рождения Петра I. Маршрут впервые пролегал через Дагестан и Чечню. Также он проходил через Калмыкию, Волгоградскую, Тульскую и Липецкую области, а заканчивался в Москве. Общая протяженность пути составила примерно 4500 километров, пишет newsnn.ru.

В групповом зачете ралли участвовали 4 экипажа команды «КАМАЗ-мастер». При этом Дмитрий Сотников и Эдуард Николаев пилотировали новые спортивные грузовики семейства К5 — КАМАЗ-435091. Экипаж Андрея Каргинова вел КАМАЗ-43509. Сергей Куприянов участвовал в ралли на грузовике, использующем газодизель.

Отмечается, что «Синяя армада» начала готовиться к ралли «Шелковый путь» сразу после возвращения с «Дакара». Кроме тренировок, была проведена модернизация грузовиков. Изменения коснулись подвески, системы охлаждения и не только. В ходе усовершенствования специалисты КАМАЗа использовали собственные производственные технологии.

По словам пилота Андрея Каргинова, «Шелковый путь» — это всегда трудно, но в этом году маршрут был особенно разнообразным. В нем было и бездорожье, и даже участки, сплошь состоящие из грязи.

Заводская команда Нижнего Новгорода «ГАЗ Рейд Спорт» выступала на машинах «ГАЗель NEXT» и «ГАЗ Садко NEXT». В категории Т1 экипаж нижегородцев Александра Русанова и Евгения Павлова взял серебро. Экипаж Алексея Хлебова занял 4 место, а машина под управлением Михаила Шкляева пришла пятой.

Фото: пресс-служба КАМАЗ-мастер

Штурман экипажа 306 «ГАЗ Садко NEXT» Александр Филякин рассказал об одном эпизоде гонки. Его «ГАЗель» с ходу вошла в брод, подняв брызги выше крыши. При этом на берегу стояли, изучая переправу, могучие МАЗы.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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