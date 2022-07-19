Один человек погиб в результате столкновения 4 машин на МКАД

В опубликованном Дептрансом Москвы ролике видно, что посередине трассы стоит машина. Перед ним останавливается ещё один автомобиль. Затем в заднюю машину врезается третье транспортное средство. После удара стоящие впереди машины разъезжаются в разные стороны и сталкиваются с другими, пишет iz.ru.