ФИОП: стартап-студии создадут в РФ «фабрику» технологических компаний

При этом университет может предложить студентам и поступающим в вузы карьерную траекторию и выполнение программы «Стартап как диплом». Бизнесмены смогут получить доступ к по-настоящему мотивированным и заинтересованным людям, потенциальным управляющим бизнес-проектами. У инвесторов открывается доступ к проверенным бизнес-командам с готовыми прототипами продуктов. Это поможет снизить риск ошибок в портфеле инвестиций.