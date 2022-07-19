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Экс-глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов высказался о новой страшной аварии

19 июля 05:27
Фото: Прокуратура Башкирии
Жуткое ДТП произошло сегодня ранним утром в Мелеузовском районе. Погибло четыре человека.

Экс-глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов прокомментировал корреспонденту MKset второе подряд смертельное ДТП на дорогах республики. Депутат Госдумы РФ подчеркивает, что на фоне трагедии с четырьмя погибшим девушками в Бакалах данное происшествие «воспринимается эмоционально ещё острее».

— Тем серьёзнее нужно подходить к проблемам безопасности на дорогах даже когда проходит информационная волна от этих резонансных аварий. К сожалению, несчастья с гибелью людей случаются ежедневно, проблемы культуры вождения и иные причины окончательно не устранены, подчеркивает Динар Гильмутдинов.

Так, по мнению экс-главы ГИБДД по РБ, «государству есть над чем работать», а гражданам необходимо в этом содействовать, соблюдая «законы дорог».

Напомним, что трагедия произошла сегодня, 19 июля, ранним утром в Мелеузовском районе Башкирии, а именно на трассе Уфа-Оренбург. По информации ГИБДД Башкирии, столкнулась иномарка «Ford Focus» и отечественный автомобиль «Лада Ларгус» двигавшийся навстречу. Скончалось четыре человека. По предварительным данным прокуратуры Башкирии, водитель Ларгуса мог нелегально осуществлять пассажирские перевозки на маршруте Акъяр-Уфа.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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