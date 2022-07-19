mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Число жертв жуткого ДТП на трассе Уфа-Оренбург возросло до четырех, известно кто они

19 июля 04:32
Фото: пресс-служба прокуратуры Башкирии
Одна из пассажирок скончалась в больнице, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии 19 июля.

Очередное жуткое ДТП, которое произошло сегодня, 19 июля в Мелеузовском районе, унесло жизни не трех, а четырех человек. По обновленным данным прокуратуры Башкирии, которая уже взяла расследование данного ДТП на контроль, в больнице скончалась женщина 1960 года рождения.

Мелеузовский межрайонный прокурор Альберт Ахунов выехал на место трагедии и будет координировать работу компетентных служб на месте. также надзорное ведомство раскрыло некоторые данные о погибших.

В самом ДТП погибли водитель Лады Ларгус 1986 года рождения, водитель иномарки Ford Focus 1992 года рождения и пассажир — мужчина 1952 года рождения. К сожалению число погибших в страшной аварии пополнила женщина 1960 года рождения, которая скончалась в больнице.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48