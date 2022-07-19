Число жертв жуткого ДТП на трассе Уфа-Оренбург возросло до четырех, известно кто они

Очередное жуткое ДТП, которое произошло сегодня, 19 июля в Мелеузовском районе, унесло жизни не трех, а четырех человек. По обновленным данным прокуратуры Башкирии, которая уже взяла расследование данного ДТП на контроль, в больнице скончалась женщина 1960 года рождения.