Число жертв жуткого ДТП на трассе Уфа-Оренбург возросло до четырех, известно кто они

Очередное жуткое ДТП, которое произошло сегодня, 19 июля в Мелеузовском районе, унесло жизни не трех, а четырех человек. По обновленным данным прокуратуры Башкирии, которая уже взяла расследование данного ДТП на контроль, в больнице скончалась женщина 1960 года рождения.
Мелеузовский межрайонный прокурор Альберт Ахунов выехал на место трагедии и будет координировать работу компетентных служб на месте. также надзорное ведомство раскрыло некоторые данные о погибших.
В самом ДТП погибли водитель Лады Ларгус 1986 года рождения, водитель иномарки Ford Focus 1992 года рождения и пассажир — мужчина 1952 года рождения. К сожалению число погибших в страшной аварии пополнила женщина 1960 года рождения, которая скончалась в больнице.