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Bloomberg сообщил о крупной задолженности энергокомпаний ЕС

19 июля 12:42
Фото: pixabay.com
Согласно данным издания, на сегодняшний день задолженности энергетических предприятий ЕС превышают €1,7 трлн.

Bloomberg сообщает: Коммунальные и энергетические предприятия стран Евросоюза постоянно демонстрируют рост в накоплении долгов. К таким мерам они вынуждены прибегать для покрытия расходов жителей Европы.

Известно, что расходы граждан ЕС существенно возросли, что связано с ростом цен на нефть и газ, информирует Russian.rt.com.

Сообщается, что общий долг на данный момент составляет сумма, превышающая €1,7 трлн.

Ранее в прессу поступила информация о том, что общий счет за выход энергетического рынка Европы из кризиса зимой этого года может превысить отметку в $200 млрд.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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