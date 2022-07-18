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Власти Башкирии «увидели» вечернюю проблему с общественным транспортом в Уфе

18 июля 07:55
Фото: мэрия Уфы
О том, что в городе сложно перемещаться после восьми часов вечера, сообщил сотрудник Центра управления республикой на совещании в республиканском правительстве в понедельник, 18 июля.

Всего за истекшую неделю система «Инцидент» выявила 176 жалоб на работу общественного транспорта. Жители Уфы, в частности, сообщают о нехватке транспорта после 20:00.

Недостаток автобусов в городе отмечается с начала транспортной реформы. В первые месяцы ее реализации проблема была особенно острой. После число транспортных средств на линиях увеличили, однако по вечерам перемещаться по Уфе все еще сложно. Уехать в отдаленные микрорайоны — практически невыполнимая миссия.

Ранее уфимцы не раз отмечали, что, задержавшись на работе или в гостях, они не смогли дождаться автобуса. Власти замечали проблему, когда она вырастала до серьезных масштабов: например, проигнорировать нехватку транспорта и переполненные остановки после Дня города в парке «Кашкадан» было невозможно. Тогда глава Башкирии Радий Хабиров поручил увеличить число автобусов, чтобы горожане могли приезжать в открытый парк. А мэр Уфы Ратмир Мавлиев — создать календарь городских массовых мероприятий, чтобы заранее к ним готовиться.

#Новости#Наталья Балыкова#Город
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