Власти Башкирии «увидели» вечернюю проблему с общественным транспортом в Уфе

Ранее уфимцы не раз отмечали, что, задержавшись на работе или в гостях, они не смогли дождаться автобуса. Власти замечали проблему, когда она вырастала до серьезных масштабов: например, проигнорировать нехватку транспорта и переполненные остановки после Дня города в парке «Кашкадан» было невозможно. Тогда глава Башкирии Радий Хабиров поручил увеличить число автобусов, чтобы горожане могли приезжать в открытый парк. А мэр Уфы Ратмир Мавлиев — создать календарь городских массовых мероприятий, чтобы заранее к ним готовиться.