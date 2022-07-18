В электричку соединяющую Уфу и Оренбург врезался грузовик

О ДТП с рельсовым автобусом следовавшим по маршруту Оренбург - Уфа, которое произошло в Оренбургской области близ поселка Архиповка сегодня, 18 июля стали сообщать очевидцы. В пресс-службе Башкортостанской пригородной пассажирской компании корреспонденту Mkset сообщили, что пока не могут подтвердить или опровергнуть данную информацию. Однако, отметили, что пассажирам, желающим вернуть или же обменять билеты, рекомендовали следить за информацией на сайте БППК.
В транспортной прокуратуре Оренбургской области также отказались от комментариев по телефону и предложили направить в ведомство официальный редакционный запрос. Однако Уральская прокуратура на транспорте выпустила пресс-релиз в котором сообщила, что инцидент действительно был – на переезде станции Сакмарская грузовик Scania выехал на железнодорожные пути под запрещающий сигнал светофора. Задержка в движении рельсового автобуса составила 53 минуты
В происшествии пострадал только водитель грузовика, его с травмой ноги доставили в местную больницу, пассажиры же "рейсового автобуса" или же попросту электрички не пострадали. Тем временем Оренбургской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.