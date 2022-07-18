Помогите во всем: Глава Бакалинского района доложил Хабирову о ситуации с жутким ДТП

Я с утра побывал на месте трагедии, общался с родными и близкими. Сейчас с ними работают психологи. Вся информация по семьям погибшим у меня имеется, одна из матерей погибших работает вахтовым методом поваром в Новом Уренгое. Мы связались с ней, решаем вопрос по срочному выезду. Все вопросы касающиеся этих семей держим на контроле, я сам общался с материала.Александр Андреев