Пассажиры электрички Уфа-Оренбург рассказали подробности столкновения с грузовиком

Как уже сообщал Mkset сегодня в Оренбургской области на железнодорожном переезде станции Сакмарская произошло столкновение грузового автомобиля и электрички Оренбург-Уфа.
Корреспонденты телеканала UTV отправились на место событий и пообщались с очевидцами происшествия, а также засняли на видео полученные транспортом повреждения.
Девушки на видео рассказали немало интересного, в том числе и того, что противоречит официальному пресс-релизу. В сообщении Уральской транспортной прокуратуры сообщалось о том, что никто из экипажа поезда не пострадал, однако девушки заявили о том, что после инцидента в вагон «прибежал машинист с ударенным лбом».
Мы сразу не поняли что произошло. Через какое-то время электричка остановилась, через какое-то время прибежал машинист с ударенным лбом. Люди стали говорить, что мы врезались в автомобиль, выглядывать, нас минут 40 не выпускали из электрички.очевидица происшествия
Также по словам девушек после того как сотрудники «получили инструкции» желающим пассажирам предложили покинуть электричку — деньги за нее им вернут в кассе. Еще через 40 минут электричку решили отогнать с путей, потому что идет поезд плановый.
Я ехала в Кумертау в первом вагоне. Нас прям знатно тряхануло, все напугались. Страшно, электричка наклонилась очень сильно, мы думали все, сейчас сойдем с рельс. Я сначала подумала, что сбили человека, но потом уже начали кричать "то ли фура, то ли КамАЗ".очевидица происшествия
По словам очевидцев среди пассажиров не было пострадавших, однако многие пассажиры приняли решение выйти из электрички, так как там им нехватало воздуха.