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Глава Башкирии поручил увольнять госслужащих, которые попались пьяными за рулем

18 июля 09:40
Фото: 1MI
В республике на выходных задержали 258 водителей в нетрезвом состоянии.

В Башкирии за прошедшие выходные сотрудники ГИБДД задержали 258 водителей, которые находились в нетрезвом состоянии. Данные показатели возмутили главу региона, в особенности после страшного ДТП в Бакалинском районе с четырьмя погибшими.

Так, Хабиров предположил, что среди пойманных 258 пьяных водителей есть муниципальные или государственные служащие. В случае, если таковые имеются, то глава потребовал, «чтобы улетали сразу с работы».

Кроме того, Хабиров поручил министру транспорта Башкирии Александру Булушеву подготовить пакет предложений с мерами по снижению смертности на дорогах. Обсудить возможные изменения на законодательном уровне Хабиров попросил и в Курултае.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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