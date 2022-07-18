Глава Башкирии озвучил инициативу ужесточить наказания за вождение в нетрезвом виде

Глава региона, в свою очередь, сообщил, что ситуацию с «негодяем» берет под личный контроль. Также Радий Хабиров озвучил предложение отправлять работодателям информацию о сотрудниках, садящихся за руль в нетрезвом виде, добавив при этом, что пойманные за нетрезвым вождением госслужащие должны лишаться работы.