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Глава Башкирии озвучил инициативу ужесточить наказания за вождение в нетрезвом виде

18 июля 07:32
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Об ужесточении санкций против нетрезвых водителей Радий Хабиров высказался сегодня в ходе оперативного совещания в ЦУРе Башкирии

В ходе оперативного совещания в ЦУРе республики глава региона Радий Хабиров выступил с инициативой ужесточить наказания по отношению к нетрезвым водителям.

Так, одной из главных тем сегодняшнего совещания в ЦУРе стал инцидент, случившийся ранним утром в селе Бакалы. Напомним, водитель, двигавшийся на скорости более 110 километров в час в состоянии опьянения, насмерть сбил четырех девушек.

Глава региона, в свою очередь, сообщил, что ситуацию с «негодяем» берет под личный контроль. Также Радий Хабиров озвучил предложение отправлять работодателям информацию о сотрудниках, садящихся за руль в нетрезвом виде, добавив при этом, что пойманные за нетрезвым вождением госслужащие должны лишаться работы.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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