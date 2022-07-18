Экс-глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов высказался о страшной аварии в Бакалах

23-летний водитель, который по словам Гильмутдинова «выдул» на освидетельствовании 0,333 мг алкоголя, то есть был пьян, на скорости под 110 км/ч сбил сразу четверых девушек, среди которых были и несовершеннолетние. Все они погибли в страшном столкновении. О произошедшем уже высказался и нынешний главный автоинспектор республики и глава Башкирии, не остался в стороне и Динар Гильмутдинов.