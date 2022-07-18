Бизнес и власть должны совместно развивать интернет-коммуникацию с жителями

Были определены и победители премии РАСО 2022 года. Экспертным советом и представителями компаний номинированы более 130 кейсов, которые претендовали на награды в 7 номинациях. В номинации «Красота игры» премию вручила директор департамента по работе с органами власти и партнерами «Диалога», член экспертного совета премии РАСО Юлия Полетаева. Статус яркой коммуникационной кампании, которая помогла решить сложную бизнес-задачу, получили Газпромнефть, РБК, Сбер. «Красота игры — пожалуй, самая эстетичная номинация премии. Все финалисты показали высокий уровень, углубив и усилив свой бренд через коммуникационные проекты. Коммуникация для меня — один из видов искусства. Так вот то, что показали наши финалисты, точно стало бы классикой», — сказала Полетаева.