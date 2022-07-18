«20 главных событий России за 20 лет»: продовольственная безопасность

Холдинг 1MI, при поддержке Института развития Интернета, представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
Многие жители России с содроганием вспоминают 90-е годы. Почти 10 лет страна деградировала, экономика рушилась, у людей не было уверенности в завтрашнем дне. Одной из примет того времени была гуманитарная помощь. Страна, которая когда-то победила голод и первой запустила человека в космос, не могла накормить сама себя. Мы были вынуждены просить продовольственную помощь у других стран. Миллионы россиян выживали на картошке и капусте, которую сами выращивали на огородах. Но за последние 20 лет ситуация резко изменилась. Россия смогла восстановить сельское хозяйство, развить производство продуктов питания настолько, теперь наша страна стала ключевым игроком на рынке продовольствия в мире.
Серьезный импульс для российского сельского хозяйства дали контрсанкции и запрет на поставки в страну европейского продовольствия. Этот шаг освободил на рынке место для российских производителей, дав им возможность развиваться и нарастить производство. Продовольственная отрасль выдержала испытание пандемией коронавируса, когда по всей планете закрывались границы и останавливались поставки, в том числе и продовольствия. Российскому аграрному сектору пришлось самостоятельно обеспечивать страну едой, а так же поставлять излишки продуктов за рубеж, обеспечивая приток валютной выручки.
Так в декабре 2021 года выпуск продуктов питания увеличился на 7,5% по сравнению с декабрем 2020 года. В частности, производство пшеничной и пшенично-ржаной муки составило 751 тысяч тонн, макаронных изделий — 126 тысяч тонн, хлебобулочных изделий недлительного хранения выпечено 450 тысяч тонн. Кроме того, производство риса в декабре составило 55,6 тысяч тонн, гречки — 46 тысяч тонн.
Успех российских аграриев был зафиксирован результатами рейтинга уровня продовольственной безопасности. Индекс учитывает доступность и качество продуктов питания, которые есть в каждой стране. В 2020 году Россия заняла 24-е место среди 113 стран. К такому результату привела реализация доктрины продовольственной безопасности России, которая была принята в 2010 году. В документе были установлены нормы по основным видам сельхозпродукции и продовольствия, которыми Россия должна обеспечивать себя собственным производством. В данный момент доктрина полностью выполнена. Россия обеспечена зерном на 155%, сахаром — на 125%, мясом — на 97%. Сейчас в стране реализуется новая версия доктрины до 2030 года, по которой страна должна достичь обеспеченности по мясу 85%, молоку и молочной продукции 90%, картофелю — 95%.
Правильность выбранной стратегии в 2022 году показывает мировой продовольственный кризис. Из-за неурожаев и нарушений логистики ряд стран в мире заявили о риске столкнуться с голодом. В Европе и США отмечается высокая инфляция, в том числе и на продукты питания. В этих условиях Россия является одним из лидеров по объемам поставом на мировой рынок зерна. При этом власти тонко регулируют отрасль, на продовольствие идет на экспорт только после того, как удовлетворен внутренний спрос. На ряд продуктов вообще введен запрет на экспорт, дабы первоочередно насытить внутренний рынок.