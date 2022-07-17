В Уфе загорелось здание арбитражного суда Башкирии

Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, сообщение о том, что горит кровля здания арбитражного суда, поступило в 11:39. Открытое горение ликвидировано на площади 20 квадратных метров в 12:08. Было эвакуировано трое человек, пострадавших нет.