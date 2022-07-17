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Студент из Октябрьского победил в федеральном конкурсе «Студенческий стартап»

17 июля 06:10
Фото: 1MI
В рамках нацпроекта «Образование» студент Института нефти и газа УГНТУ в Октябрьском Руслан Гилязетдинов одержал победу в федеральном конкурсе

В рамках всероссийского конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» отобраны первые 650 победителей, которые получат по 1 млн руб. на развитие своих бизнес-проектов.

В числе победителей 24 студента из Башкирии, половина из них — студенты УГНТУ.

— По предварительным итогам конкурса «Студенческий стартап» по количеству финалистов УГНТУ стал третьим вузом в Росси! — подчеркнул ректор Олег Баулин. — Я хотел бы обратить внимание на то, что мы даже в республике не самый крупный университет, а в стране смогли занять третье место по количеству финалистов. Это о многом говорит. И этот успех не случаен. Мы уделяем действительно большое внимание развитию стартапов как дипломов технологического и социального предпринимательства. У нас в университете более 200 клубов по интересам, в которых ребята вне зависимости от того, на каком направлении подготовки обучаются, могут себя попробовать в области социального-технологического предпринимательства. У многих получается, они начинают воплощать свои идеи в жизнь, и у нас в итоге такие высокие результаты!.

Среди победителей — Руслан Гилязетдинов (Институт нефти и газа, филиал УГНТУ) с проектом «Разработка пробоотборника с азотной компенсацией на основе проботборников типа ПГМ».

— В период подачи заявок на конкурс «Студенческий стартап» я ежедневно перечитывал свою заявку, дорабатывая некоторые моменты и улучшая её содержание с каждым разом. К тому же, было изучено большое количество тематических статей, учебных пособий и литературы для формирования точного научного подхода, — делится секретом Руслан.

#Новости#Образование#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
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