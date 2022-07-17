Не нужен нам берег турецкий: где в Башкирии можно недорого отдохнуть этим летом

Учитывая, что пандемия многих заставила перенастроиться с отдыха заграничного на локальный, курортные места Башкирии однозначно будут пользоваться спросом. Итак, исследуем главные туристические точки республики, где этим летом будет приятно отдыхать не только в жару, но и комфортно — в пасмурную хмурь.
Самое крупное в регионе водохранилище — по-прежнему популярная туристическая мекка как для туристов-любителей, так и для профессионалов. К тому же находится эта территория относительно недалеко от Уфы — около 200 км через Иглино или Благовещенск.
Чистый воздух и великолепные пейзажи башкирской природы, песчаные пляжи и длинные пирсы — отличный вариант проведения летнего отдыха. Купание, катание на лодках и катамаранах, велопрогулки — все это доступно для всех желающих не только на территории баз отдыха, найдется достаточно места и для любителей отдыха «дикарем».
Для тех, кто хочет более подробно приглядеться к башкирской природе, организованы эксурсии к природным, геологическим и историческим памятникам. Так, например, есть возможность группой съездить в действующий Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь, на естественный водный источник «Красный Ключ». Кроме того, есть вариант пешего восхождения на Лысую гору, откуда можно оценить красоту Нуримановского района, или, например, прогулка на катере по водохранилищу до скал, которые называются «Двенадцать апостолов».
Стоимость проживания варьируется в зависимости от базы отдыха. Например, на базе отдыха «Павловка» в 2022 году номер стоит от 2 тыс. руб. / сутки.
— Караидельский край, Павловка околдовали. Я думала, что лучше Бурзяна не увижу мест. Оказалось, что тот кто не был в Бурзяне и на Павловке — тот ничего не видел. Бурзян в свое время я назвала сердцем Башкирии. Павловка, Караидельский район — корона Башкирии, — описывает свои впечатления Ляля Габдуллина.
Самое большое озеро в Башкирии находится в Давлекановском районе — около 130 км по М5 в сторону Чишмов, а затем в сторону Давлеканово.
Вода в Аслыкуле обладает легким соленым привкусом, поскольку в озере скапливаются минеральные вещества. Местные жители называют его «башкирским морем» — здесь живописные берега, порой схожие с морскими. Вокруг озера стоят горы Улутау, Нурутау, Табулак, Улу-Карагач, Ташлытау — знатоки говорят, что именно последняя гора открывает наиболее живописный вид на озеро.
Важно! Аслыкуль хорошо подходит для семейного отдыха, поскольку здесь песчаный берег — на таком пляже детям комфортнее, чем на галечном. Отметим также, что в озере водится рыба — плотва, караси, щуки.
На озере есть развитая туристическая инфраструктура — здесь можно остановиться на базе отдыха. Цены за номер стартуют от 500-1000 руб. за ночь.
Недалеко от озера, у поселка Янги-Турмуш бьет родник — памятник природы. Если точнее, это сульфатно-кальциевый минеральный источник «Алга» — источник чистой и действительно вкусной воды. Кроме того, в нескольких километрах от водоема есть еще одно интересное место — 12-метровый водопад Шарлама. Он находится рядом с дорогой, которая ведет от д. Бурангулово до д. Пыжьяновка.
— Поездка была всего один день, а эмоций на 65 фотографий и на 21 видео — и это при том, что связи в пути нет. <…> И солнце было дозированно. И люди были комфортны в общении. И дорога была лёгкая. И в автобусе был кондиционер! И вода на озере Аслыкуль была мокрая? и ветер был ласковый. А главное — люди, встречающие нас, были искренние, добродушны. И с первой минуты показали свой мир добра, труда, любви и гордости за своё дело, — пишет Венера Волкова.
Самое глубокое озеро в регионе, где можно услышать крики чаек и увидеть почти что морские волны. Озеро находится в Абзелиловском районе — от Уфы придется преодолеть 289 км в сторону Белорецка, проехать Архангельское, Инзер, Абзаково и Новоабзаково, дальше повернуть на д. Ташбулатово и ехать в сторону деревни Зеленая поляна. Как вариант, можно доехать на рейсовом автобусе Уфа — Магнитогорск, после пересесть на маршрутку до санатория «Юбилейный».
Банное, как и Аслыкуль, окружено горами — Кутукай, Яманкай, Каранъялык. На дне озера бьет много родников, поэтому вода холодная и довольно плохо прогревается. Впрочем, отдыхающих это никогда особенно не стесняло, а в жару — наоборот, подбадривало. В том числе поэтому на диких пляжах озера будет значительно холоднее — дно почти сразу уходит вниз.
В плане инфраструктуры здесь есть большой выбор баз отдыха, есть несколько санаториев (наиболее бюджетный санаторий — «Березки»), можно снять отдельный коттедж или квартиру.
Если вы отдыхаете с ребенком, то можно отправиться в Динопарк в одной из ближайших деревень. Кроме того, можно подняться на фуникулере на ГЛЦ Металлург-Магнитогорск — летом здесь проходит Кубок Урала по Mountain Bike, соревнования по бамперболу и пейнтболу, скалолазанию, работает веревочный парк и картинг.
— Цветение липы я застала в Якты-Куле. Такое прекрасное, удивительное место для отдыха. Тут и березовые рощи, сосновые боры, благоухающие липы! А само озеро чего стоит, такое чистое, большое, глубокое, если заплыть дальше. Дает телу и отдых, и лечение. А рядом горы, взбираешься на самую высокую и любуешься окрестностями, я смогла увидеть все шесть озер из семи. Может, об этом месте говорится в притче, где бог оставил для себя самый лучший уголок земли, башкир припозднился на раздачу и богу пришлось отдать ему свой заветный кусочек рая? — делится впечатлениями Венера Ахметова.