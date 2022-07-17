Не нужен нам берег турецкий: где в Башкирии можно недорого отдохнуть этим летом

— Поездка была всего один день, а эмоций на 65 фотографий и на 21 видео — и это при том, что связи в пути нет. <…> И солнце было дозированно. И люди были комфортны в общении. И дорога была лёгкая. И в автобусе был кондиционер! И вода на озере Аслыкуль была мокрая? и ветер был ласковый. А главное — люди, встречающие нас, были искренние, добродушны. И с первой минуты показали свой мир добра, труда, любви и гордости за своё дело, — пишет Венера Волкова.