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На развитие туризма в Башкирии дополнительно направят 31,5 млн рублей

17 июля 12:54
Фото: 1MI
Бюджетные ассигнования будут направлены на строительство трех многофункциональных визит-центров в разных частях Уфы и покупку туристического микроавтобуса.

В Башкирии принято решение выделить дополнительные средств на финансирование туристического направления в объеме более 31,5 млн руб., в том числе в рамках реализации в регионе нацпроектов «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

— Создание положительного туристического имиджа региона, безусловно, играет значительную роль, дает импульс для создания благоприятного инвестиционного климата, способствует привлечению капитала как непосредственно в отрасль туризма, так и расширению деятельности предпринимателей сферы услуг и торговли, — прокомментировала заместитель Премьер-министра Правительства РБ — министр финансов РБ Лира Игтисамова.

— Руководство Башкирии уделяет особое внимание созданию туристских информационных центров. Высокий уровень качества обслуживания в таких центрах способствует дальнейшему повышению туристской привлекательности среди туристов и жителей регионов, а также является способом формирования дополнительного туристского потока. В туристских информационных центрах можно оперативно получить информацию о разных форматах отдыха, объектах показа, экскурсионных программах и спланировать свое путешествие или узнать новое, чтобы запланировать свои путешествия на перспективу, — подчеркнул министр предпринимательства и туризма региона Рустем Афзалов.

Напомним, в Башкирии предприниматели, планирующие или уже реализующие проекты в сфере туризма, могут воспользоваться рядом мер государственной поддержки.

#Новости#Туризм#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
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