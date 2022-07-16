mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Путин наградил уроженца Уфы орденом Пирогова за создание вакцины от COVID-19

16 июля 08:17
Фото: chumakovs.ru
Указ был опубликован накануне, 15 июля, на сайте правовой информации.

Президент России наградил уроженца Уфы Айдара Ишмухаметова орденом Пирогова за создание вакцина от COVID-19. Соответствующий указ с подписью президента России был опубликован на сайте правовой информации 15 июля.

Ишмухаметов является генеральным директором Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова в Москве. В центре была разработана третья вакцина от коронавирусной инфекции «Ковивак», зарегистрировали ее в феврале 2021 года.

Известно, что Айдар Ишмухатов родился в Уфе в 1957 году и окончил Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. На должность директора центра имени Чумакова мужчина был назначен в 2016 году, до этого он три года являлся директором «Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. П. Чумакова РАМН». Кроме того, в 2022 году профессор и доктор медицинских наук стал академиком РАН.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48