В прошлом году в Уфе семьи, в которых растут дети школьного возраста, а именно — от шести лет, получили от государства финансовую помощь в виде единовременной выплаты на несовершеннолетних в размере 10 000 рублей. Эти средства родители из Уфы могли использовать на детей в следующих целях:
В 2022 году, в условиях нестабильной экономической обстановки, такая единовременная помощь на детей, как пособия к школе, по мнению семей из Уфы, была бы более чем кстати. Цены растут, выкроить деньги из бюджета на подготовку детей к школе становится все сложнее для родителей из Уфы. Выплаты могут помочь решить целый ряд финансовых вопросов, связанных с обучением ребенка в школе.
Точной информации по поводу выплат школьникам к новому учебному году в Уфе в 2022 году пока еще нет. Об оказании финансовой помощи (выплат) в размере 10 000 рублей от государства в 2021 году к школе, как многие помнят, заявил президент РФ Владимир Путин — весной, в рамках послания Федеральному собранию. Логично предположить, что и в 2022 году подобное заявление о выплатах единовременного характера в преддверии нового учебного года в школе президент мог сделать на аналогичном мероприятии, например, в апреле или в мае. Однако в этом году обстоятельства и обстановка в мире сложились так, что с посланием к Федеральному собранию Путин не выступал, и, соответственно, информации о финансовых средствах в виде помощи к школе не было.
Впрочем, президент РФ в 2022 году уже сделал несколько заявлений по поводу финансовой помощи российским семьям и одиноким родителям на детей. Так, в марте, в преддверии Международного женского дня, Путин анонсировал новые выплаты на несовершеннолетних начиная с апреля 2022 года — речь идет не о единовременной, а о ежемесячной финансовой помощи семьям, в которых растут дети от 8 до 17 лет (школьники).
Еще одна новость за 2022 год для семей Уфы — индексация сразу нескольких видов социальной помощи:
Все перечисленные выплаты выросли на 10% в рублях.
В начале июня 2022 года, в День защиты детей, президент РФ анонсировал меры поддержки для семей, имеющих статус многодетных, и одиноких родителей в виде финансовой помощи. Они касаются и тех детей, которые ходят в школу, в том числе в Уфе.
Как отмечает кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности ФА при Правительстве РФ Оксана Николаевна Васильева, на сегодняшний день никакого документа о выплатах семьям перед новым учебным годом все еще нет.
Оксана Васильева прокомментировала:
«Нельзя, к сожалению, сказать точно, будут ли выплаты на детей перед школой в 2022 году. В прошлом году об этом объявил президент РФ, а 2 июля 2021 года подписал соответствующий указ», — подчеркивает Васильева, — «Возможно, власти решат и в этом году помочь собрать детей в школу, а вот объявят об этом чуть позже. Время для этого все еще есть».
Юрист также напоминает, что в 2021 году оформить пособие к школе можно было с 15 июля, а деньги приходили уже в августе.
В некоторых семьях в Уфе считают, что Владимир Путин в 2022 году объявит о новых пособиях на детей школьного возраста в рамках прямой линии. Он регулярно проводит такие мероприятия, и в их ходе, как показывает опыт прошлых лет, делает важные заявления, в том числе о новых пособия к школе, видах финансовой помощи родителям. Впрочем, будет ли прямая линия проводиться в ближайшее время и планируется ли ее организация в 2022 году вообще, тоже пока неизвестно.
В 2021 году президент РФ общался с населением на прямой линии в конце июня. Именно в рамках этого мероприятия он сообщил гражданам о выплатах, продлении льготных программ для родителей и о запуске программы «Пушкинская карта» для детей и молодежи, школьников и студентов.
Большая часть семей из Уфы сходится во мнении, что президент РФ в 2022 году сделает заявление о назначении выплат школьникам к новому учебному году в течение июля или августа. Пока же семьи, в которых растут дети возраста школьников в Уфе, могут изучить возможность получения других видов финансовой помощи от государства, оформить пособия, выплаты к школе и не только, подав соответствующие заявления.