Точной информации по поводу выплат школьникам к новому учебному году в Уфе в 2022 году пока еще нет. Об оказании финансовой помощи (выплат) в размере 10 000 рублей от государства в 2021 году к школе, как многие помнят, заявил президент РФ Владимир Путин — весной, в рамках послания Федеральному собранию. Логично предположить, что и в 2022 году подобное заявление о выплатах единовременного характера в преддверии нового учебного года в школе президент мог сделать на аналогичном мероприятии, например, в апреле или в мае. Однако в этом году обстоятельства и обстановка в мире сложились так, что с посланием к Федеральному собранию Путин не выступал, и, соответственно, информации о финансовых средствах в виде помощи к школе не было.