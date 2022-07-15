Уфа стала шестой среди «миллионников» по «индексу Шаурмы»

Среди городов-миллионников лидером традиционно стала Москва. Согласно интерактивной карте проекта там шаурма в среднем стоит 130 рублей, то есть на среднюю получку можно приобрести 406 порций блюда, в Уфе, где (опять-таки по данным проекта) блюдо стоит в среднем 110 рублей исследователи присудили шестое место, уфимец может на среднюю зарплату позволить себе 232 порции шаурмы.