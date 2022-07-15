Священник на пляже, инциденты в лагерях и арест мэра: Главное за неделю в Башкирии

Депутата Госдумы от Башкирии Владимира Сенина заподозрили в помощи такси-сервису Uber за 300 тысяч долларов. Сообщается, что компания Uber для масштабирования своего бизнеса также рассматривала Россию, согласно данным утечки, на которые ссылаются расследователи, руководство видело потенциал в российских городах-миллионниках.Предполагалось, что услуги Сенина обойдутся в 650 тысяч долларов, однако позже, как пишет The Washington Post, Марат Муртазин, который был нанят на должность менеджера Uber по взаимодействию с органами власти, поставил под сомнение эффективность работы Владимира Сенина. В конечном итоге контракт на 650 тысяч долларов в июле 2016 года был приостановлен, однако в расследовании отмечается, что за «работу по связям с властями» Сенину якобы заплатили около 300 тысяч долларов.