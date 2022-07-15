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СберСтрахование и RUSSPASS запустили проект «Открываем Россию вместе»

15 июля 17:17
Фото: pixabay.com
Дочерняя компания Сбера СберСтрахование и цифровой туристический сервис RUSSPASS разработали и запустили проект “Открываем Россию вместе”. Проект предназначен для изучения маршрутов для путешествий по России.

Кроме того, сервис позволяет оформить страховой полис по ряду программ с выгодой до 25%, а также принять участие в розыгрыше ценных призов. Об этом пишет newsnn.ru.

На сайте проекта презентованы маршруты и рекомендации от опытных путешественников по десяти городам России: Москве, Санкт-Петербургу, Сочи, Калининграду, Владимиру, Костроме, Казани, Иркутску, Горно-Алтайску и Петропавловску-Камчатскому. Более того, в путеводителе уже отмечены все достопримечательности, которые которые стоит посетить. Кроме того, указаны маршрут транспорта, которым можно добраться до локаций, а также информация о популярных кафе и ресторанах. Все маршруты и подборки разработаны RUSSPASS специально для СберСтрахования.

Отмечается, что пользователь может самостоятельно составить план: база RUSSPASS позволяет найти интересные места в любом субъекте РФ, забронировать отели, купить билеты и заказать экскурсии.

Чтобы обезопасить путешественника от непредсказуемой ситуации во время тура, СберСтрахование предлагает оформить страховые полисы по программам “Страхование путешественников” и “Защита дома” с выгодой 25%. Среди участников спецпроекта, которые приобрели страховые полисы и зарегистрировались в конкурсе, пройдет розыгрыш, главным призом в котором будет уик-энд в загородном отеле для двоих. Результаты розыгрыша и имена победителей будут объявлены в августе.

“Внутренний туризм сейчас очень динамично развивается: жители России открывают для себя различные регионы с потрясающей природой и уникальной культурой. Сбер поддерживает этот процесс и помогает расширить возможности путешественников, в том числе в рамках проекта "Открываем Россию вместе”, - рассказала глава пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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