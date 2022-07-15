СберСтрахование и RUSSPASS запустили проект «Открываем Россию вместе»

На сайте проекта презентованы маршруты и рекомендации от опытных путешественников по десяти городам России: Москве, Санкт-Петербургу, Сочи, Калининграду, Владимиру, Костроме, Казани, Иркутску, Горно-Алтайску и Петропавловску-Камчатскому. Более того, в путеводителе уже отмечены все достопримечательности, которые которые стоит посетить. Кроме того, указаны маршрут транспорта, которым можно добраться до локаций, а также информация о популярных кафе и ресторанах. Все маршруты и подборки разработаны RUSSPASS специально для СберСтрахования.