Сбер: Фонтан в Дербенте станет самым крупным в России

Фонтан работает под управлением программного обеспечения, с помощью которого будут создаваться уникальные светомузыкальные шоу, а на водный экран можно будет транслировать видео. Объект также имеет технологическое помещение, где находится интерактивный музей. Элементы устройства фонтана проецируются на сетчатые экраны, в результате создается эффект, как будто они парят в воздухе.