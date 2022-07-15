mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Путин подписал закон об иностранных агентах

15 июля 05:31
Фото: Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обобщает нормы законодательства об иностранных агентах.

Данный документ опубликован на сайте правовой информации. Об этом пишет RT.

Согласно документу, иноагентам запретят вести творческую деятельность за счет бюджета, а также принимать участие в закупках для государственных нужд и проводить экологическую экспертизу.

Кроме того, к политической деятельности, которую ведут иноагенты, не может относиться деятельность в сфере защиты традиционных семейных ценностей.

Накануне депутатами Государственной думы были поддержаны поправки о том, что иноагентами не могут быть объединения работодателей, торгово-промышленные палаты и должностные лица международных организаций.

Отмечается, что седьмого июня Госдума РФ в первом чтении приняла проект закона о контроле над деятельностью иноагентов.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48