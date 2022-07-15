Полуторагодовалый малыш выпал из окна второго этажа и попал в больницу в Уфе

В Уфе в очередной раз ребенок упал из окна. Сегодня ранним утром в Черниковке по улице Богдана Хмельницкого полуторагодовалый малыш, а дети в этом возрасте только учатся ходить, выпал из окна второго этажа. Характер полученных ребенком травм не уточняется, однако прибывшие на место происшествия медики скорой помощи отвезли малыша в больницу, где он был госпитализирован.
В Управлении гражданской защиты города Уфы в очередной раз напомнили уфимцам о том, что частота падений детей из окон остается пугающей, но напоминают, что в силах родителей предотвратить трагедию. Для этого необходимо отрезать ребенку пути подхода к окну, такие как мебель, с помощью которой любознательный малыш может вскарабкаться на подоконник.
Также стоит помнить и о специализированных замках на окна, которые ребенку не под силу. Отдельную опасность представляют москитные сетки, которые дети воспринимают как надежную опору, однако под весом маленького исследователя хлипкие сетки легко вылетают из окон, а вместе с ними и дети.