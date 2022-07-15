Полуторагодовалый малыш выпал из окна второго этажа и попал в больницу в Уфе

В Уфе в очередной раз ребенок упал из окна. Сегодня ранним утром в Черниковке по улице Богдана Хмельницкого полуторагодовалый малыш, а дети в этом возрасте только учатся ходить, выпал из окна второго этажа. Характер полученных ребенком травм не уточняется, однако прибывшие на место происшествия медики скорой помощи отвезли малыша в больницу, где он был госпитализирован.