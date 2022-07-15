Не услышите — поедем в Кремль: уфимцы требуют перенести центр для мигрантов за город

Многофункциональный миграционный на Сарапульской в Уфе открыли в сентябре 2019 года. Тогда заявляли, что мигранты будут оформлять свои документы быстро и с комфортом. Однако местные жители считают, что их комфорт с тех пор никому не важен.
Представитель уличного комитета Елена Ахмадеева рассказала Mkset, что жители не против размещения в их микрорайоне центра. Но арендаторы, по ее словам, начали наглеть.
«Они сначала взяли территорию под благоустройство, выжидали три года, видимо, чтобы не было жалоб (если жалобы есть, не продлевается). А потом поставили трехметровый забор и заявили: на карте этой дороги нет. Сейчас там тупик, если случится пожар, машина не проедет, проулки слишком узкие. Теперь решили взяться за левую сторону от себя: отсыпают участок, он будет впритык к магазину, то есть мы подъехать к нему уже не сможем. Я знаю, что будет так же, как с улицей Демской», — говорит она.
После того, как в микрорайоне появился центр, жители считают, что стало очень сложно разъехаться. В день, по их подсчетам, сюда приезжает до 500 машин. Со слов жителей Поляны, мигранты оставляют свои автомобили на обочинах и паркуются на тротуарах, перекрывая выходы из калиток и выезды из гаражей. Часто они становятся очевидцами дорожных конфликтов: кто-то не может поделить дорогу, кто-то — даже выехать или выйти со своего участка.
В июне такой конфликт для местного жителя закончился фатально. По словам соседей, «гости» ударили мужчину несколько раз и скрылись. После этого, с их слов, избитый умер. Мигрантов нашли по камерам. Выяснилось, что мужчина умер не из-за травм, у него были проблемы со здоровьем. Но местные жители считают, что смерть их соседа спровоцировал стресс из-за описанной ситуации.
Женщины микрорайона боятся за мужей. Очередной такой конфликт может закончиться новой трагедией, считают они.
По мнению другого местного жителя Ришата Я., здание центра не рассчитано на обслуживание такого большого числа людей. Работа учреждения нарушает права жителей и создает риски для их здоровья и имущества, считает он.
Татьяна П. сообщила, что мигранты якобы хамят в ответ на замечания, ведут себя как хозяева, не уступают уфимцам дорогу и «вообще не считают их за людей».
«Власть для того и дана на местах Кремлем, чтобы помогать народу, а не вредить ему, пройдем все инстанции здесь в республике. Не услышите нас — будем записываться на прием в Кремль», — пригрозила жительница Любовь И.
Претензии к мигрантам не исчерпываются только транспортными вопросами. Местные твердят, будто «гости» едят там же, где ждут своей очереди, мусорят и справляют естественные потребности у всех на виду. Ливневой канализации в этом месте нет, поэтому сейчас, когда собственники здания отсыпали и построили для себя парковки, вода начала стекать на улицы, теперь там постоянно лужи. Теперь отсыпают парковки под Демским мостом.
Рядом расположена местная школа, и это вызывает у родителей отдельное, наибольшее беспокойство.
Дочери Елены Ахмадеевой 15 лет. Она вынуждена провожать и встречать ее из школы, которая находится в 120 метрах — «каждый хочет подщипнуть или подколоть, страшно». Ранее, по словам жителей, мигранты якобы пытались затащить девочку в машину, но ей удалось убежать. Дело не возбудили, не найдя состава преступления, сообщили местные жители.
«Дочь несколько раз говорила, что мигранты якобы привязываются. Вот поэтому и не могу молчать: страшно за детей! Дети вынуждены ежедневно проходить на свой страх и риск в школу, а учеников в школе 680!», — пишет Елена М.
«Да и самим страшно ходить, без мужа уже не сходишь до магазина! Мигранты огрызаются, кидаются на машины под колеса, того и гляди что-то произойдет!», — добавила Алена Б.
Местные жители всерьез опасаются, что рано или поздно здесь возможно преступление с участием посетителей центра.
Индира Ш. указывает, что раньше центр был в поселке Чесноковка, но «какому-то высокопоставленному начальству» не понравилось такое соседство.
«А жители Кооперативной поляны должны терпеть это безобразие! Толпы людей восточной национальности, которые не умеют себя вести, как будто с гор только спустились!», — возмущается она.
Местные жители считают, что центр должен находиться за городом. А Ильдус Я. даже указывает на «оптимальное» место для его размещения — бывший магазин Castorama на улице Рубежной, где есть удобный въезд и большая парковка.
В администрации Кировского района в ответ на сообщения уфимцев пообещали выехать на место, разобраться в ситуации и ответить до 19 июля.
По данным аналитической системы СПАРК, ООО «Многофункциональный миграционный центр» (ММЦ) принадлежит омичу Антону Качесову и зарегистрированному по тому же адресу (улица Сарапульская, 58) ООО «Центр трудовой миграции» (ЦТМ). Последнее находится в собственности москвичей Дмитрия Донцова и Эдуарда Юшина.
За 2021 год ММЦ выручил 29,2 млн рублей, чистая прибыль составила 7,2 млн. Его учредитель ЦТМ за прошлый год получил 183,4 млн рублей выручки, прибыль достигла 49,8 млн.
Ранее мигранты решали свои вопросы в отделе по делам миграции, который располагался в Октябрьском районе Уфы. Тогда они также вызывали недовольство со стороны местных жителей. Уфимцы жаловались, что посетители учреждения устроили помойку в их дворах, там же ходят в туалет, грубят и пристают к женщинам. Кроме того, они беспокоились за безопасность своих детей.
Центр — частная организация. Она извлекает прибыль из работы с мигрантами. По данным жителей Кооперативной поляны, срок аренды земельного участка под зданием уже закончился. Они намерены добиться, чтобы договор с собственниками центра не продлили.