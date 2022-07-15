Минеева прокомментировала законопроект об упрощенном закрытии МСП

Использовать новый механизм ликвидации получат возможность компании, вошедшие в реестр субъектов МСП. Также они должны соблюсти некоторые условия: не являться плательщиками НДС или быть освобожденными от уплаты, не иметь долгов перед кредиторами, работниками, бюджетом. Помимо этого, юридическое лицо не должно претерпевать процесс ликвидации, реорганизации, банкротства, исключения из ЕГРЮЛ по требованию налоговой. Также в отношении компании не должно быть информации о недостоверности сведений в реестре.