Голые попы и батюшка вокруг них: как отреагировали на освящение озер в Соль-Илецке

Вчера, 14 июля, в курортном городке Соль-Илецк провели православный обряд освящения - освятили соленые озера, ради которых приезжают отдыхающие. Отметим, что на прошлых выходных в мусульманский праздник жертвоприношения Курбан-байрам на озерах готовили плов и по традиции бесплатно угощали им желающих.
Пользователи социальных сетей весьма разнообразно отреагировали на произошедшее.
Некоторые пользователи соцсетей предположили, что озера путем освящения защитили от вероятных провалов, из-за которых в этом году открытие курорта было под угрозой.
— Это для чего сделано?! Освятили, чтоб обрушения озёр не было, я правильно понимаю? — интересуется Инна В.
В ответ ей Марат Г. предполагает, что «видимо, не идёт в этом году бизнес». В спор вмешивается Мария Т. и поясняет, что «это делается для призывания благодати Божией на что либо». А вот Наташа У., судя по всему, сердится на администрацию курорта и достаточно остро выражает свое мнение.
Делается для того, чтобы озера в следующем году перешли государству? Администрация озёр нарушает законы РФ, это преступление, а церковь против нарушения и Божьего закона и законов страны. Благодать Божья никогда не придёт туда, где идёт отмывание денег и нарушение законов, подкуп судей и прокуратуры.Наташа У.
Ильдар А., судя по всему, несколько удивлен. — Теряется нравственность, все ради наживы, религия привязана к бизнесу. Сперва плов на праздник, теперь батюшка. Бизнес и ничего личного. — написал он.
Любопытным вопросом под постом задалась Розалия М. — Если учесть и гостей с Татарстана, Башкирии, Казахстана, то почему имама не пригласили? — интересуется она.
Согласна с Розалией М. и Лейсан А. «Там в основном из Татарии и Башкирии, Казахстана. И если над моей головой начнут освящать воду… Это что-то… И тоже считаю, что все полураздетые, это неправильно. И в Курбан -байрам тоже так же было» — пишет женщина.
- Меня в церковь не пустили в брюках, дали юбку одеть. А тут голые попы. Позор. Можно было до открытия сезона освятить, - считает Марина Х. Степан А. оказался очень лоялен — Лично мне вообще как-то всё равно. Ходит батюшка, и Бог с ним! — сообщил он.
Тамара А. и вовсе произошедшему рада. «Это так здорово, что освятили озёра» — написала она.
В отличии от Ксении Б, которая высказалась весьма резко — «Мда уж… Кругом голые жопы, и батюшки вокруг с ладаном ходят».
Ольга П. в высказываниях была мягче, но недовольство все же высказывала.
Как-то неправильно, батюшка и голые попы, шоу, а не освящение, какое-то церковное правило при освящении должно быть.Ольга П.
Лилия Л. и вовсе сделала леденящий душу экскурс в прошлое и напомнила о том, что происходило на соленых озерах ранее. — Вообще это можно сказать кладбище. И там умирали мученики. На каторге. — сообщила она.
Ранее популярный у жителей Башкирии курорт Соль-Илецк вошел в число самых востребованных. Курорт занял шестую строчку в ТОП-10 российских курортов, уступив место в ТОП-5 курорту «Банное».