За 5 месяцев 2022 года количество проданных лотов на банкротных торгах выросло на 43%

Растущий интерес покупателей к банкротным торгам привёл к сокращению размера дисконта при реализации имущества на 4 п. п. в январе-мае 2022 года. В разрезе сегментов дисконт на имущество физлиц уменьшился на 14 п. п., юрлиц — остался практические неизменным. Размер скидки на квартиры в 2022 году стал расти по сравнению с январём-маем 2021 года: цена продажи меньше начальной на 8 п. п. При этом дисконт на квартиры физлиц стабилен и составляет около 10%, то есть падение происходит за счёт квартир юрлиц.