Во Владивостоке идет II этап конференции «Демографическое развитие ДВ и Арктики»

По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, за счет федеральных и региональных мер поддержки число многодетных семей в регионе растет. В текущем году специалисты в первый раз за последние годы зафиксировали прирост первенцев. За шесть месяцев в приморских семьях появилось на свет более 3000 первенцев. Всего в текущем году в регионе родилось более 8000 детей. Данная цифра превышает показатели прошлых лет.