Во Владивостоке идет II этап конференции «Демографическое развитие ДВ и Арктики»

Анализ имеющихся мер господдержки, направленных на рост количества детей в семьях Дальнего Востока, проведен специалистами сессии. Речь идет о «Дальневосточной ипотеке» под наиболее низкий процент в Российской Федерации, пилотном проекте «Репродуктивное здоровье», начавшемся в Приморье и Магадане, планах по стимулированию рождения в семьях третьего ребенка.
Помимо этого, на заседании была затронута тема внедрения передовых отечественных и иностранных практик для устойчивого увеличения рождаемости и продолжительности жизни в макрорегионе. Об этом информирует vostokmedia.com.
Наиболее крупную в РФ конференцию по вопросам демографии и миграции организовали представители Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, государственного института развития - Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и власти Приморского края.
По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, за счет федеральных и региональных мер поддержки число многодетных семей в регионе растет. В текущем году специалисты в первый раз за последние годы зафиксировали прирост первенцев. За шесть месяцев в приморских семьях появилось на свет более 3000 первенцев. Всего в текущем году в регионе родилось более 8000 детей. Данная цифра превышает показатели прошлых лет.
Мероприятия по государственной поддержке медицинского персонала и преподавателей, развитию физической культуры и спорта, возведение доступного жилья и принятие льготных программ по его приобретению - все эти меры принимаются при участии Министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), пояснил Олег Кожемяко.
Первый заместитель гендиректора по социальному развитию КРДВ Эльвира Нургалиева заявила, что развитие демографии для Дальнего Востока остается в приоритете. Глава государства Владимир Путин распорядился повысить численность населения макрорегиона. Проблему решают через проведение системной госполитики. Это меры по увеличению рождаемости, повышению продолжительности и улучшению качества жизни, развитию культуры, образования и спорта. Демография Дальневосточного федерального округа должна развиваться системно и комплексно.
России надо придерживаться политики стимулирования рождаемости и оказывать поддержку семьям с детьми. Кроме того, необходимо развивать немонетарные меры поддержки отечественных семей, отметил модератор и эксперт пленарного заседания, директор института демографии ВШЭ Михаил Денисенко.
Идеи, которые озвучивают на конференции, огласят в ходе профильной сессии на Восточном экономическом форуме. Мероприятие должно пройти пятого - восьмого сентября текущего года. Фонд Росконгресс станет оператором форума.