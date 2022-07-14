В Уфе загорелось кафе сети «Папа Гриль», которая обещала прокормить всю республику

Сегодня ранним утром Уфа едва не лишилась одной из точек стрит-фуда. Около пяти часов утра на бульваре Баландина огонь охватил рекламный щит, а также кровлю и стену здания кафе «Папа Гриль». Уже в 5:19 минут о пожаре стало известно в Главном управлении МЧС, откуда на тушение кафе отправились 3 единицы техники и 9 человек личного состава.
Как шаурму принято считать быстрой едой, так же и тушение пожара произошло очень быстро. Уже спустя 9 минут после поступления информации о его начале пожар был локализован, в 5:24 минуты было ликвидировано открытое горение на объекте. К счастью в пожаре никто не пострадал, однако дознавателю МЧС предстоит провести расследование.
Напомним, сразу после начала специальной военной операции и начала введения санкций сети кафе быстрого питания «Папа Гриль» прочили судьбу нового монополиста рынка быстрого питания, который сможет заменить уходящие из России компании.