В Уфе «с боем» открыли сквер «Птицы» за 75 миллионов рублей

Напомним, что сквер «Птицы» в Уфе должна были сдать еще в декабре прошлого года, об этом в апреле на оперативном совещании заявил глава Башкирии. Тогда же министр ЖКХ Башкирии Алан Марзаев заявлял, что в парке осталось завершить лишь озеленение. Тем не менее парк открыли только в июле. Как выглядело общественное пространство за 75 миллионов рублей в мае в репортаже Mkset.