В Башкирии пьяный экс-полицейский избил чужих детей из-за их интереса к его трактору

Известно каким образом воспитывали подростков, которых заподозрили в краже бензина. Одному из ребят повезло больше, он отделался лишь синяками, другого же мальчика увезли на скорой помощи. На ферму приехали родители пострадавших ребят и оказались в шоке увидев сильно пьяных и матерящихся фермера и главу сельсовета, которые в свою очередь обвиняли подростков в порче техники и даже намекали на компенсацию ущерба.