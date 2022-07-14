«Траст» сообщил о продаже на торгах 13 площадей магазинов «Ленты» в Москве

Торги будут проходить на разных площадках. Так, например, на площадке universal.electro-torgi.ru 22 июля будут выставлены несколько магазинов площадью более 3000 кв. м 4500 кв. м, а также двух торговых помещений 4500 кв. м и 260 кв. м. Позднее, на этой же площадке 29 июля пройдут торги по другому крупному лоту — двухэтажному зданию общей площадью около 4000 кв. м.