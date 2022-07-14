РЭО направит еще 380 млн рублей на создание КПО «Нева» в Подмосковье

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что в начале года компания вместе с подмосковными властями уже открыла комплекс ООО „КПО Нева“ в Солнечногорске. Его мощность составляет 500 тысяч тонн отходов, из которых 373 тысячи (75%) будут утилизировать. Это, по словам Буцаева, позволит выполнить план 2024 года уже в текущем году. В частности, выборка вторсырья на переработку составит до 20%, компостирование органического отсева в техногрунт - до 30% и производство RDF-топлива - до 25%.