Похитившей земли на 184 млн рублей ОПГ из Иглинского района Башкирии вынесли приговор

В Башкирии суд вынес приговор гражданам, которые в составе организованной группы с 2007 по 2010 год промышляли похищением земель в Иглинском районе Башкирии. За этот период группа, в состав которой входили риэлтор, брат риэлтора, экс-секретарь Иглинского райсуда и местный житель путем изощренных махинаций похитила земельных участков на сумму 184 миллиона рублей.
Суд всех их признал виновными по целому букету статей — в мошенничестве, в подделке документов, а также в отмывании незаконно полученных денег.
Обвиняемые заинтересовавшись муниципальными землями без установленного права собственности, изготавливали фиктивные решения суда о праве собственности и записывали участки на родственников одного из фигурантов, а именно риэлтора. После этих манипуляций дробленые нехитрым образом участки сбывали ничего не подозревающим покупателям, которые ничего не подозревая строили на этой земле дома.
Однако в этой истории возмездие правосудия настигло нарушителей закона куда лояльнее, чем этого можно было ожидать. Так трое из четырех фигурантов избежали наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, оставшийся четвертый гражданин получил 2 года тюрьмы и штраф в 1 миллион рублей.
Однако частично справедливость все же восстановлена. — В целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на их имущество, в числе которого более 270 земельных участков, а также иные объекты недвижимости и автотранспорт, наложен арест на общую сумму свыше 142 млн рублей, — сообщили в пресс-службе следкома Башкирии.