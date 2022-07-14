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Похитившей земли на 184 млн рублей ОПГ из Иглинского района Башкирии вынесли приговор

14 июля 11:28
Фото: 1MI
Приговор организованной группе, похитившей земли на почти 200 миллионов рублей оказался весьма неожиданным, сообщила пресс-служба СК по Башкирии 14 июля.

В Башкирии суд вынес приговор гражданам, которые в составе организованной группы с 2007 по 2010 год промышляли похищением земель в Иглинском районе Башкирии. За этот период группа, в состав которой входили риэлтор, брат риэлтора, экс-секретарь Иглинского райсуда и местный житель путем изощренных махинаций похитила земельных участков на сумму 184 миллиона рублей.

Суд всех их признал виновными по целому букету статей — в мошенничестве, в подделке документов, а также в отмывании незаконно полученных денег.

Обвиняемые заинтересовавшись муниципальными землями без установленного права собственности, изготавливали фиктивные решения суда о праве собственности и записывали участки на родственников одного из фигурантов, а именно риэлтора. После этих манипуляций дробленые нехитрым образом участки сбывали ничего не подозревающим покупателям, которые ничего не подозревая строили на этой земле дома.

Однако в этой истории возмездие правосудия настигло нарушителей закона куда лояльнее, чем этого можно было ожидать. Так трое из четырех фигурантов избежали наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, оставшийся четвертый гражданин получил 2 года тюрьмы и штраф в 1 миллион рублей.

Однако частично справедливость все же восстановлена. — В целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на их имущество, в числе которого более 270 земельных участков, а также иные объекты недвижимости и автотранспорт, наложен арест на общую сумму свыше 142 млн рублей, — сообщили в пресс-службе следкома Башкирии.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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