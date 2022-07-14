«Отвратно»: жители Башкирии массово жалуются на новую единую платежку за «коммуналку»

— Вы забыли про дедушек и бабушек. Как они будут в личном кабинете заносить данные и платить? А чтобы увидеть данные или занести их, нужен теперь электронный микроскоп. Даже в очках не разберешь, где и что написано. Шрифт как на фантиках конфет меленький. Графа для занесения показаний стала совсем мизерной, еле ее находишь. Свой адрес и фамилию отыскиваю с трудом. Зато сумма для оплаты выделена. Такой безобразной квитанции за все время оплаты еще не было, — пишет жительница Салавата Нина.