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Хабиров заявил о намерении соединить парк «Кашкадан» с набережной реки Уфы

14 июля 15:21
Фото: Сайт главы РБ
Соединять обновленный парк и набережную планируют через улицу Рыльского.

В Уфе намерены соединить обновленный парк «Кашкадан» с набережной реки Уфы. Как заявил глава региона, сделать это планируют через пешеходную зону вдоль улицы Рыльского.

Что касается набережной то, по словам Хабирова, там предстоит большой объем работы, проект инженерных и дизайнерских решений подготовят «со временем». Предполагается, что на набережной будут оборудованы зоны отдыха, точки общепита и парковки для автомобилей.

Напомним, что сегодня завершились работы в сквере «Птицы», к слову, сдать его должны были еще в декабре 2021 года.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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