Эксперт рассказал, как правильно избавиться от ненужных банковских карт

При этом юрист уточнил, что карту необходимо разрезать именно там, где на нее нанесены какие-либо обозначения. А если пластик действующий, то перед избавлением от него нужно обязательно закрыть счет, который привязан к карте, чтобы по ней случайно не совершались какие-то финансовые операции и не снимались деньги за услуги банка, которые могут привести к уходу в минус и образованию задолженности.