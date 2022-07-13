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Власти заявили о росте рождаемости в Башкирии в мае

13 июля 12:30
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Данные статистики о количестве новорожденных публикует пресс-служба министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ

В период с января по май в Башкирии на свет появилось 15 021 ребенок, что на 4,5% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

Наряду с этим в мае эксперты зафиксировали повышение рождаемости, весной родились 2944 малыша — по сравнению с прошлым годом прирост составил 3% или 86 новорожденных. В ведомстве также отмечают, что темп спада рождаемости в республике является наименьшим среди субъектов ПФО.

Напомним, месяцем ранее сообщалось, что показатель смертности среди новорождённых детей в Башкирии в первые пять месяцев 2022 года снизился на 21,3%. Ситуацию прокомментировал глава регионального Минздрава.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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