«Ухудшили экологию»: уфимка предложила построить в центре города свой парк «Зарядье»

Обустроить парк женщина предлагает между улицами Айская-Кирова-Ветошникова-Чернышевского, где на данный момент находятся частные дома. Автор обращения предполагает, что дома вероятно пойдут под снос. Второе местоположение для парка женщина предлагает «с уже снесёнными домами на улице Революционной в квартале между улицами Айская и Владивостокская», по ее мнению, сейчас вид у нее «очень неприглядный».