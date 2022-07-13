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Уфа вошла в топ самых зеленых городов-миллионников России уступив Перми и Краснодару

13 июля 15:00
Фото: 1MI
Количество лесов и парков в черте города в Уфе составило 39% от площади города, следует из исследования аналитической компании Marketing Logic, опубликованного 13 июля.

Еще несколько лет назад Уфу признавали самым зеленым городом-миллионником в России, где на одного жителя (по данным пятилетней давности) приходилось 202 квадратных метра зелёных насаждений. По данным же исследования аналитиков компании Marketing Logic ситуация несколько изменилась. теперь за Уфой бронза, а по количеству лесов и парков в черте города столицу Башкирии опережают города Краснодар и Пермь. По данным исследования доля «зелени» в городе в Уфе составила 39%, тогда как в Краснодаре этот показатель равен 46%, а в Перми он и вовсе больше половины города и равен 56%.

Вошел в рейтинг и еще один город Башкирии. Им стал Стерлитамак, однако второй по величине город в Башкирии попал в двадцатку городов с минимальной долей лесов и парков с показателем в 17%, разместившись в рейтинге между городами Череповец и Кемерово, которые показали тоже количество лесов на своих территориях.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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